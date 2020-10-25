Родственница Ефремова считает, что суд лишил семью актёра кормильца

Племянница Ефремова беспокоится о супруге актёра.

Ольга объяснила, что на плечи супруги Ефремова Софьи Кругликовой легли непомерные заботы по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей актёра.

Супруга актёра, получившего после апелляции 7,5 лет тюрьмы, по словам племянницы Михаила Олеговича, преподает и содержит троих детей.

По мнению родственников актёра, он сейчас выглядит неплохо. Положительные перемены, возможно, связаны с тем, что Ефремов завязал с алкоголем.

Другая дочь Ефремова Анна-Мария, которая недавно сменила в социальных сетях имя и фамилию, став Аэм Тиллмари, по уверению Ольги, беспокойства не должна вызывать.

"Умная, взрослая, она способна позаботиться о себе в данный момент, это же не остальные трое несовершеннолетних маленьких детей, которые есть у Миши", — объяснила племянница Ефремова.

Супруга актёра Софьи Кругликовой не переставала поддерживать мужа в тяжелый для него момент. На суде супруги общались на языке жестов.