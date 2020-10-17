Герцоги Кембриджские поиграли с детьми из Пакистана

Кейт Миддлтон и принц Уильям организовали телемост с Пакистаном.

Год назад чета посетила эту страну, и специально к этой дате они решили вновь пообщаться с сотрудниками модельного колледжа Исламабада.

Для виртуального визита супруги выбрали деловой костюм с белой рубашкой и жёлтое платье романтичного стиля. Из видео видно, что их собеседники в Пакистане уделили большое внимание средствам безопасности во время съёмки — девочки и их наставница были в медицинских масках.