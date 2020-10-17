Кейт Миддлтон и принц Уильям организовали телемост с Пакистаном.
Год назад чета посетила эту страну, и специально к этой дате они решили вновь пообщаться с сотрудниками модельного колледжа Исламабада.
Для виртуального визита супруги выбрали деловой костюм с белой рубашкой и жёлтое платье романтичного стиля. Из видео видно, что их собеседники в Пакистане уделили большое внимание средствам безопасности во время съёмки — девочки и их наставница были в медицинских масках.
"Через год после #RoyalVisitPakistan герцог и герцогиня Кембриджские встретились с преподавателями Исламабадского модельного колледжа для девочек, чтобы услышать, как повлияла деятельность школы, прежде чем присоединиться к ученикам в игре "Угадай картинку", — сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.