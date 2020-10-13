В Госдуме объяснили порядок работы кальянных

По новому законодательству кальянные должны находится в помещениях, которые хорошо проветриваются. Вход в эти заведения будет разрешён строго с 18 лет.

"В новой версии закона кальяны не могут использоваться в местах общепита, и так и будет впредь. В кафе и ресторанах в общепринятом понимании больше кальяны курить будет нельзя, потому что туда ходят несовершеннолетние дети, женщины, много было недовольств. Равно как нельзя там будет курить нагреватели табака и вейпы", — рассказал первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский в эфире радио "Говорит Москва".

Боярский отметил, что в России открылись тысячи заведений, в которых кальян — основной вид проведения досуга.