Элина Жгутова оценила идею дать родителям отпуск на время каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставлять родителям оплачиваемый отпуск на период школьных каникул. Эту инициативу в интервью "Радио 1" прокомментировала член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Элина Жгутова.

"Я не поддерживаю эту инициативу. Откуда взять руководителям деньги? У него есть свои планы, свои рабочие маршруты. Я понимаю, если в Госдуме предложили компенсировать родителям потери на работе, а так — это доброта за чужой счёт. Мы уже пережили период, когда люди сидели дома, работали дистанционно, а это не является полноценным трудом. Все знают, что эпидемия нанесла серьёзный урон бизнесу, некоторые предприятия закрылись, люди потеряли работу. В данных обстоятельствах не время и не место идти навстречу таким инициативам", — пояснила эксперт "Радио 1".

Жгутова заявила, что родителям должно помогать государство, а не работодатель, которому и так сложно в сегодняшних условиях.

"Например, правительство может по-другому организовать учебный процесс. Родителям точно нужен отпуск, если их дети учатся удалённо, так как взрослые вместе с ними полностью погружаются во всё это, а если разновозрастные дети, то тут пригодятся навыки "семирукой богини": нужно открыть математику за седьмой класс, русский за третий класс. И ещё такая ситуация: и родители, и дети на "удалёнке", при этом дома один компьютер. Невозможно заниматься и работать в одно и то же время", — считает она.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому осенние каникулы для школьников продлятся с 5 по 18 октября.