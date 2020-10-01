Математик не смог решить задачу для младшеклассников

Мать московского школьника никак не могла решить задачу по математике, которую задали её сыну. Она попросила помощи у пользователей соцсетей.

"У девочки Карлы было три фишки по сто единиц, семнадцать штук по десять и шестнадцать — по единице. От ученика требовалось ответить на два вопроса: можно ли составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и можно ли сделать это, использовав их все без остатка", — говорится в условиях школьного задания по математике.

Ни один из многочисленных подписчиков женщины в соцсетях не смог решить задачу.

"Эта задача сложнее тех, что решали в начальной школе. До конца понимаю, чего от учеников требуют авторы учебника", — написал в комментариях пользователь, отметив, что имеет степень по математике.

Матери школьника всё-таки удалось самой выполнить задание и она написала правильный ответ.