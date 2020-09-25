Евгений Петросян: "Вячеслав Войнаровский был остроумнейшим человеком"

Коллеги по творческому цеху вспоминают добрым словом большого артиста.

Популярность среди россиян Вячеслав Войнаровский приобрел не только благодаря своему выдающемуся голосу, но и за счет участия в юморесках. Появление Войнаровского в эстрадных миниатюрах всегда было ярким и запоминающимся.

Петросян — один из первых оценил юмористический потенциал оперного тенора, вспомнил друга и коллегу добрым словом в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня ушел из жизни народный артист РСФСР Вячеслав Войнаровский - человек необыкновенного таланта, сочетавший в себе высокое оперное искусство с юмористическим жанром театральной эстрады. Красивейший голос в любом репертуаре, будь то, классическая опера, веселая оперетта или наш театр миниатюр, всегда очаровывал зрителя и имел огромный успех. А в жизни это был остроумнеишийчеловек, знавший невероятное множество актерских баек, находиться с ним рядом было радостно и уютно. С Вячеславом Игоревичем мы сотрудничали с 1980-го года. Эта сцена, которую вы сейчас посмотрите, родилась в моем спектакле "Доброе слово и кошке приятно" в 1980 году, а в 1991, когда произошли значительные в стране события, выдающийся писатель-юморист, автор сценки Аркадий Хайт переписал ее на актуальную тему. Хочу обратить ваше внимание еще и на пародийный дар Войнаровского и убедиться в том, что это был очень большой артист. Ушел от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе. Думаю, что и многочисленным зрителям также горестно сознавать утрату. Когда уходит талант, то у каждого зрителя возникает ощущение личной утраты. Выражаю глубокое соболезнование родным артиста, его театру — зрителям. ... Вечная память!" — пишет в своем аккаунте Instagram Евгений Ваганович.

Ранее "Правда.Ру" писала о смерти оперного певца.