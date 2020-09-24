О смерти отца сообщил сын артиста Игорь Войнаровский.
Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра скончался 24 сентября в 2 часа ночи. Причины смерти уточняются, однако COVID представляется наименее вероятным диагнозом, повлекшим смерть.
Уходу из жизни предшествовала продолжительная болезнь певца.
Народный артист РФ известен любителям оперной музыки по партиям Селлема в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского, Мефистофеля в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, пел в операх "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, снимался в фильмах "Герой ее романа", "Фантазер" и др.
Выдающийся тенор пробовал себя в качестве киноактера, снимаясь во многих известных картинах с 70-х годов. Широкой публике певец известен также по телепередаче "Кривое зеркало", где артист применял свои вокальные данные для исполнения юмористических арий.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.