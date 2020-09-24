Ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский

О смерти отца сообщил сын артиста Игорь Войнаровский.

Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра скончался 24 сентября в 2 часа ночи. Причины смерти уточняются, однако COVID представляется наименее вероятным диагнозом, повлекшим смерть.

Уходу из жизни предшествовала продолжительная болезнь певца.

Народный артист РФ известен любителям оперной музыки по партиям Селлема в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского, Мефистофеля в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, пел в операх "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, снимался в фильмах "Герой ее романа", "Фантазер" и др.

Выдающийся тенор пробовал себя в качестве киноактера, снимаясь во многих известных картинах с 70-х годов. Широкой публике певец известен также по телепередаче "Кривое зеркало", где артист применял свои вокальные данные для исполнения юмористических арий.