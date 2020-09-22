Диетолог назвала популярные завтраки, которые ведут к ожирению

Диетолог назвала обычные продукты, которые нежелательно есть на завтрак: они, по мнению специалиста, наносят вред здоровью и могут привести к ожирению.

"Быстрозавариваемые каши резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. По итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть. К такому же результату могут привести мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами ", — рассказала врач-диетолог Инна Кононенко в интервью "Пятому каналу".

Диетолг также считает, что особенно вредны свежевыжатые соки из некоторых видов фруктов, так как содержат большое количество фруктозы, которая вредна для печени.