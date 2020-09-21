В Гидрометцентре проинформировали, что в центре европейской части России с 22 сентября установятся температуры на 4-6 градусов.
"В центре европейской России и в частности в Московском регионе начнётся настоящее бабье лето. Начиная со вторника, в течение недели температура будет 19-22 градуса, что на 4-6 градусов выше нормы. Очень высокая температура для третьей декады сентября", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В центральную Россию придут тёплые воздушные массы с южной части страны, пояснил Вильфанд.
"Антициклон будет способствовать ясной погоде. При антициклоне преобладают нисходящие вертикальные движения, которые препятствуют облакообразованию. Поэтому преимущественно погода малооблачная, без осадков", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России.