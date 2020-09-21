Бабье лето придёт в центральную Россию 22 сентября

В Гидрометцентре проинформировали, что в центре европейской части России с 22 сентября установятся температуры на 4-6 градусов.

"В центре европейской России и в частности в Московском регионе начнётся настоящее бабье лето. Начиная со вторника, в течение недели температура будет 19-22 градуса, что на 4-6 градусов выше нормы. Очень высокая температура для третьей декады сентября", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центральную Россию придут тёплые воздушные массы с южной части страны, пояснил Вильфанд.