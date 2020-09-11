Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заражённых COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нужно радоваться тому, что растут цифры о числе заразившихся COVID-19.

Он считает, что эти данные говорят только о результатах положительных тестов, а эти показатели не так важны.

В первую очередь нужно знать, сколько человек стали жертвами заболевания, сколько находится в тяжёлом состоянии, сколько — в реанимационных отделениях.

Врач отметил, что именно эти показатели говорят о степени опасности коронавирусной инфекции.

"Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", — заявил Мясников, отметив, что этот процесс не остановить.

Доктор предполагает, что коллективный иммунитет сформируется через два-три года, но при этом сам вирус никуда не исчезнет.

Также телеведущий отметил, что в настоящее время не увеличилось число умерших или тяжёлых больных, инфицированных коронавирусом.