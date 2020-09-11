Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нужно радоваться тому, что растут цифры о числе заразившихся COVID-19.
Он считает, что эти данные говорят только о результатах положительных тестов, а эти показатели не так важны.
В первую очередь нужно знать, сколько человек стали жертвами заболевания, сколько находится в тяжёлом состоянии, сколько — в реанимационных отделениях.
Врач отметил, что именно эти показатели говорят о степени опасности коронавирусной инфекции.
"Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", — заявил Мясников, отметив, что этот процесс не остановить.
Доктор предполагает, что коллективный иммунитет сформируется через два-три года, но при этом сам вирус никуда не исчезнет.
Также телеведущий отметил, что в настоящее время не увеличилось число умерших или тяжёлых больных, инфицированных коронавирусом.
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