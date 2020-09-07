Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль объяснил своё предложение после критической оценки его инициативы Юлией Навальной.

"Мы никогда и не предлагали участвовать в лечении. Мы просим прояснить только вопрос с отравлением и в зависимости от результата решить вопрос о возбуждении в России уголовного дела", — утверждает медик.