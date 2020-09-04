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Дмитрий Песков: Дерипаска опытный бизнесмен и может иметь своё мнение

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею известного миллиардера Олега Дерипаски. И дал свою оценку этому. Идея бизнесмена состоит в том, чтобы в разы уменьшить финансовый поток, идущий в столицу. И, возможно, вообще передислоцировать её.

"Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах", — сказал Песков.

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