Дмитрий Песков: Дерипаска опытный бизнесмен и может иметь своё мнение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею известного миллиардера Олега Дерипаски. И дал свою оценку этому. Идея бизнесмена состоит в том, чтобы в разы уменьшить финансовый поток, идущий в столицу. И, возможно, вообще передислоцировать её.