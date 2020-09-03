Чиновникам в регионах поручили ликвидировать очереди учеников у школ

От глав образовательных ведомств в регионах России потребовали разобраться с очередями детей у входов в школы, которые не исчезают уже третий день после начала учебного года.

В социальных сетях появились многочисленные фото и видео со школьными очередями, которые скапливаются в начале учебного дня во время измерения у детей температуры тела.

"Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Наведите порядок в своих образовательных организациях", — сказал заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании Рособрнадзора с региональными органами образования.

Замминистра также обратил внимание на то, что измерение температуры у детей должно проходить в школьных рекреациях. При этом потоки детей должны разводиться, а социальная дистанция между учениками — соблюдаться.