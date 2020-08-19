Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

Работники магазинов в столице назвали сумму, которая понадобится родителям, чтобы собрать ребенка в школу. Примерная минимальная сумма — 15 тысяч рублей.

В неё входит одежда в школу и сменная обувь (7 тысяч), канцелярские принадлежности (1,5 тысячи), спортивная форма (около 3 тысяч рублей), рюкзак (в зависимости от его качества — от 2 до 4 тысяч рублей).

Столичные магазины рассказали, что цены на школьную одежду варьируются: сарафан стоит от 800 рублей до 4 тысяч, рубашки для мальчика — до 2 тысяч, костюм — до 5 тысяч. Но стоимость, как известно, зависит от бренда.