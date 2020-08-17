Глава Башкирии распорядился остановить работы на шихане Куштау

К экологическим активистам, которые разбили лагерь у шихана Куштау приехал на переговоры глава Башкирии и обратился к ним.

"Уходит Башкирская содовая компания, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение", — сказал Хабиров протестующим.

В прошедшие выходные у Куштау прошли столкновения между активистами с одной стороны и сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) и правоохранительных органов с другой.

"Я против экстремизма и прошу всех остановиться. Нам всем нужно остановиться. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать — хватит, больше никому не позволим", — заявил Хабиров.

Ранее сообщалось, что у горы Куштау с 3 августа проходят активные протесты. В тот день БСК начала вырубать лес вокруг шихана для геологоразведки. Экологические активисты пытались не пускать тяжёлую технику, разбили свой лагерь, разрушили ограждения. В их лагерь пришли сотрудники Росгвардии и задержали 80 человек.