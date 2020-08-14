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Иркутская полиция закрыла вечеринку с нелегальной продажей алкоголя

Общество

На крыше иркутской многоэтажки в центре города полиция с представителями городской администрации обнаружили закрытую платную вечеринку. Также были найдены ящики с дорогим алкоголем, который планировалось продавать посетителям. Вход на "тусовку" стоил 500 рублей.

В сообщении пресс-службы главного управления МВД по региону также говорится, что сейчас проводится проверка по факту нарушений. На крыше на момент приезда правоохранителей находилось 30 человек.

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