На крыше иркутской многоэтажки в центре города полиция с представителями городской администрации обнаружили закрытую платную вечеринку. Также были найдены ящики с дорогим алкоголем, который планировалось продавать посетителям. Вход на "тусовку" стоил 500 рублей.
В сообщении пресс-службы главного управления МВД по региону также говорится, что сейчас проводится проверка по факту нарушений. На крыше на момент приезда правоохранителей находилось 30 человек.
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