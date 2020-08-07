Как россиянам продают номера в закрытых турецких отелях

Российские туристы могут столкнуться с новой проблемой по приезде в Турцию, оказавшись у закрытых дверей забронированного ими отеля. Об этом рассказала главный менеджер турагентства "PlanetaLeta" в Петербурге Светлана Сопроненко.

По ее словам, все турецкие курорты обязаны пройти сертификацию, без которой они не смогут работать. Получить желанный сертификат удается не всем, многие гостиницы к лету так и не открылись. Тем не менее, в интернете можно легко натолкнуться на сайты по бронированию номеров именно в них. Если турист приехал отдыхать, а гостиница не работает, его могут переселить в другое место. Однако оно может уступать в доступности и комфортабельности предыдущему. Само собой, отпуск будет испорчен.

У проблемы есть и другой аспект: многие забронировали места в отелях еще зимой и надеялись отдохнуть в них после окончания карантина. Но, учитывая, что далеко не все гостиницы открыты, туроператоры присылают альтернативные варианты с местами, уступающими в качестве и находящимися даже в других регионах.

Как передает Федеральное агентство новостей, российские отдыхающие, посетившие Турцию, жалуются на уровень обслуживания в отелях, а также на несоблюдение дистанции.

Кроме того, из-за наплыва туристов в курортной стране возникла новая вспышка ковида, которая вывела Турцию на пятое место среди стран с наибольшим количеством зараженных инфекцией. Однако турецкое правительство ничего не предпринимает, чтобы это предотвратить.