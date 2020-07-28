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Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию на отдых

Общество

Ассоциация туроператоров России выпустила памятку для российских туристов, выезжающих на отдых в Турцию.

В памятке говорится, что нужно приобретать страховку с включенным лечением COVID-19. Справка с отрицательным тестом на коронавирус по прилете в Турцию не нужна. В самолете пассажиры должны будут заполнить анкету о состоянии здоровья.

До прохождения паспортного контроля в аэропорту у каждого пассажира измерят температуру. У кого выявят симптомы коронавируса, поместят в карантин, а в случае положительного теста на COVID-19 направят в госпиталь для лечения.

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