Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию на отдых

Ассоциация туроператоров России выпустила памятку для российских туристов, выезжающих на отдых в Турцию.

В памятке говорится, что нужно приобретать страховку с включенным лечением COVID-19. Справка с отрицательным тестом на коронавирус по прилете в Турцию не нужна. В самолете пассажиры должны будут заполнить анкету о состоянии здоровья.

До прохождения паспортного контроля в аэропорту у каждого пассажира измерят температуру. У кого выявят симптомы коронавируса, поместят в карантин, а в случае положительного теста на COVID-19 направят в госпиталь для лечения.