В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, 50% от суммы штрафа, выписанного магазину за данное нарушение.

Власов отметил, что потребитель, который приобрел просроченную продукцию и обратился в соответствующие инстанции, может получить моральную компенсацию через суд. Парламентарий отметил, что гражданин в таком случае может рассчитывать лишь на символическую сумму.

В связи с этим он предлагает разработать правовой механизм, при котором гражданин, обнаруживший в магазине просроченные продовольственные товары и обратившийся в контролирующие органы, может получить половину суммы штрафа, который будет наложен на магазин.

"Этот экономический стимул позволит улучшить в стране общественный контроль за правонарушениями, которые связаны с продажей просроченной продукции", — считает Власов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минсельхоз посоветовал россиянам забыть о дефиците продуктов.