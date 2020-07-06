Минсельхоз посоветовал россиянам забыть о дефиците продуктов

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о том, что в России сельское хозяйство достигло такого состояния, при котором стране не грозит дефицит продуктов.

"Мне кажется, Россия имеет все возможности забыть о слове "дефицит" в отношении продуктов питания. У нас на протяжении последних лет производство продукции агропромышленного комплекса демонстрирует рост", — заявил он.

Патрушев отметил, что и сегодня сельское хозяйство в России находится на высоком уровне. В период пандемии предприятия работали, а потребности покупателей в основных продуктах питания обеспечивались за счет существующих объемов производства.

По словам министра, по итогам 2020 года урожай зерна составит около 122,5 миллиона тонн, включая 75 миллионов тонн пшеницы. Это позволит не только удовлетворить потребности россиян в данном продукте, но и повысить объемы экспорта.

"По остальным видам производство останется на стабильном уровне, возможно, несколько выше, чем по итогам прошлого года", — заключил глава Минсельхоза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов питания.