Глава правительства Михаил Мишустин отменил приказ 1988 года о питании граждан на борту самолета.
Согласно нынешнему закону, перевозчики сами формируют меню, а на федеральном уровне определяются только общие принципы. Так, горячее питание предоставляется пассажирам только если полет длится более 3 часов, а далее — каждые 4 часа в дневное время и каждые 6 часов в ночное время.
Но в СССР были приняты более четкие нормы для меню. Так, пассажиру экономкласса международного рейса на завтрак или ужин полагалось:
Кроме того, пассажирам выдавали специи и зубочистки. Также в меню были предусмотрены вегетарианские блюда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после пандемии система питания в самолетах полностью изменится.
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