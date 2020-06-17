Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах

Глава правительства Михаил Мишустин отменил приказ 1988 года о питании граждан на борту самолета.

Согласно нынешнему закону, перевозчики сами формируют меню, а на федеральном уровне определяются только общие принципы. Так, горячее питание предоставляется пассажирам только если полет длится более 3 часов, а далее — каждые 4 часа в дневное время и каждые 6 часов в ночное время.

Но в СССР были приняты более четкие нормы для меню. Так, пассажиру экономкласса международного рейса на завтрак или ужин полагалось:

сливочное масло;

закуска;

горячее блюдо с гарниром;

чай или кофе;

булочка "Летная" и др.

Кроме того, пассажирам выдавали специи и зубочистки. Также в меню были предусмотрены вегетарианские блюда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после пандемии система питания в самолетах полностью изменится.