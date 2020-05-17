После пандемии система питания в самолетах полностью изменится

Система организации питания в пассажирских самолетах будет полностью пересмотрена после возобновления международных полетов.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания: последовательный, но не одномоментный, — это все тоже должно быть прописано и продумано", — пояснила чиновница.

Сейчас ведомство занимается разработкой соответствующих рекомендаций.