Система организации питания в пассажирских самолетах будет полностью пересмотрена после возобновления международных полетов.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания: последовательный, но не одномоментный, — это все тоже должно быть прописано и продумано", — пояснила чиновница.
Сейчас ведомство занимается разработкой соответствующих рекомендаций.
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