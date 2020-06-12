Российские магазины ждут новые правила работы

Рыбные магазины исчезнут из жилых домов и административных зданий. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Санитарное ведомство разработало новый свод правил для магазинов.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", — следует из новых рекомендаций.

Продукты, упавшие на пол, теперь будет продавать запрещено, как и сливать в общую тару напитки из использованных товаров. Взвешивать продукты можно будет только в упаковке, а яйца нужно будет разложить только в тех отделах, где лежат упакованные производителями товары.

Открытым рынкам придется обустроить навесы, которые защитят товары от прямых солнечных лучей и осадков. А в тоннарах, киосках и торговых палатках нужно оборудовать раковины для мытья рык. Да и сами объекты нестационарной торговли придется перенести — нужно, чтобы туалет был в шаговой доступности.

Когда новые правила вступят в силу, не уточняется. Действовать они будут до конца 2030 года.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению экскурсий в музеях. Так, в группе должно быть не более пяти человек, все посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.