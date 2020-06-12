Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Американский посол поздравил россиян от имени Трампа
Шэрон Стоун пережила удар молнии
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
"Ты убийца": Блогер Давидыч обратился к Ефремову
Россиянам советуют ехать на отдых в Крым
Актрису Викторию Тарасову избили в супермаркете
На Украине за сутки коронавирусом заразились 683 человека
Атомную подлодку "Князь Владимир" включили в состав ВМФ
Назван величайший киногерой в истории кинематографа

Российские магазины ждут новые правила работы

Общество

Рыбные магазины исчезнут из жилых домов и административных зданий. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Санитарное ведомство разработало новый свод правил для магазинов.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", — следует из новых рекомендаций.

Продукты, упавшие на пол, теперь будет продавать запрещено, как и сливать в общую тару напитки из использованных товаров. Взвешивать продукты можно будет только в упаковке, а яйца нужно будет разложить только в тех отделах, где лежат упакованные производителями товары.

Открытым рынкам придется обустроить навесы, которые защитят товары от прямых солнечных лучей и осадков. А в тоннарах, киосках и торговых палатках нужно оборудовать раковины для мытья рык. Да и сами объекты нестационарной торговли придется перенести — нужно, чтобы туалет был в шаговой доступности.

Когда новые правила вступят в силу, не уточняется. Действовать они будут до конца 2030 года.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению экскурсий в музеях. Так, в группе должно быть не более пяти человек, все посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Последние материалы
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Американский посол поздравил россиян от имени Трампа
Шэрон Стоун пережила удар молнии
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
"Ты убийца": Блогер Давидыч обратился к Ефремову
Россиянам советуют ехать на отдых в Крым
Мария Захарова: Вторая мировая война – поле беспринципной политики
Актрису Викторию Тарасову избили в супермаркете
Российские магазины ждут новые правила работы
На Украине за сутки коронавирусом заразились 683 человека
Популярное
Новости полиции и криминала
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста

Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.

Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Новости Белоруссии
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Прибалтика
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Экономика и бизнес
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Аркадий Мамонтов: в геноме коронавируса нашли белок человека
Дестабилизирует Россию сама власть
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Дестабилизирует Россию сама власть
Пушков объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Главы государств поздравляют Путина с Днем России
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
"Лоскутное одеяло": Баранов о противоречиях в новой Конституции
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Зачем Пашинян сам себя свергает
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ