Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению экскурсий в музеях

Роспотребнадзор и Министерство культуры разработали рекомендации по возобновлению работы музеев. Новые правила касаются допуска посетителей и процесса организации экскурсий.

Что изменится?

Разрешено проведение индивидуальных и экскурсий для групп не более пяти человек. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Пока не будут проводиться экскурсии для организованных туристических групп. Это будет возможно только после того, как отменят все введенные из-за COVID-19 ограничения.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на территории музеев проведение массовых мероприятий запрещено.

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