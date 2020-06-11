Роспотребнадзор и Министерство культуры разработали рекомендации по возобновлению работы музеев. Новые правила касаются допуска посетителей и процесса организации экскурсий.
Разрешено проведение индивидуальных и экскурсий для групп не более пяти человек. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
Пока не будут проводиться экскурсии для организованных туристических групп. Это будет возможно только после того, как отменят все введенные из-за COVID-19 ограничения.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на территории музеев проведение массовых мероприятий запрещено.
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