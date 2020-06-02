Кинотеатры в России откроются в июле

Минимум полтора месяца россиянам еще предстоит ждать открытия кинотеатров. Предполагается, что им разрешат работать в середине июля.

Примерную дату назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что кинотеатрам предстоит выполнить все рекомендации Роспотребнадзора. Среди них рассадка зрителей на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, наличие защитных масок у посетителей и сотрудников, отсутствие очередей, проведение уборки и дезинфекции между сеансами.

Ранее дату открытия кинотеатров озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что "чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа".

"Правда.Ру" писала, что в этом году могут перенести вручение премии Оскар. Этот вопрос сейчас рассматривают в Американской академии кинематографических искусств и наук. Стоит отметить, что вручение премии запланировано на февраль 2021 года. На этот раз кинокритики будут отбирать фильмы, которые показывались только в онлайн-режиме, а не в кинотеатрах.