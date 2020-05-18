Глава ведомстве Анна Попова рассказала, когда будут открыты кинотеатры и спортивные залы.
"Для того чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа", — заявила Попова.
Также она отметила, что прогулки, к которым мы привыкли, возможно только на третьем этапе.
Ранее сообщалось, что на первом этапе выхода из режима самоизоляции россиянам разрешат гулять с детьми, но при условии соблюдения социальной дистанции.
Ранее специалисты Роспотребнадзора направили в субъекты РФ рекомендации для определения факторов, на основании которых можно постепенно отменять введенные ограничения.
"При соблюдении мер предосторожности по коронавирусу, Россия сможет вернуться к нормальной жизни летом", — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее "Правда Ру" писала о том, что в Роспотребнадзоре сравнили коронавирус и грипп. По словам врача Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны, все эти вирусы считаются острыми респираторными инфекциями, только грипп поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 - легкие и капилляры легких.
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