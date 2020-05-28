Владельцы кинотеатров должны закупить вендинговые аппараты и рассадить зрителей на полтора метра друг от друга. Такие правила безопасного посещения кинотеатров разработал Роспотребнадзор.
Согласно документу, распространенному ведомством, социальная дистанция должна соблюдаться не только в зрительном зале, но также в гардеробе, фойе, зоне продажи билетов.
"Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья)", — сообщает Роспотребнадзор.
Кинобарам работать разрешено, но с ограничениями. Важно организовать бесконтактный способ. Решением этой проблемы станет установка вендинговых (торговых) аппаратов.
Ранее надзорное ведомство назвало условие для открытия кинотеатров и спортзалов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чтобы такие места заработали в регионах, им нужно пройти все три указанных этапа.
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