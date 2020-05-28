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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор рассказал, как ходить в кино безопасно

Общество

Владельцы кинотеатров должны закупить вендинговые аппараты и рассадить зрителей на полтора метра друг от друга. Такие правила безопасного посещения кинотеатров разработал Роспотребнадзор.

Согласно документу, распространенному ведомством, социальная дистанция должна соблюдаться не только в зрительном зале, но также в гардеробе, фойе, зоне продажи билетов.

"Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья)", — сообщает Роспотребнадзор.

Кинобарам работать разрешено, но с ограничениями. Важно организовать бесконтактный способ. Решением этой проблемы станет установка вендинговых (торговых) аппаратов.

Ранее надзорное ведомство назвало условие для открытия кинотеатров и спортзалов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чтобы такие места заработали в регионах, им нужно пройти все три указанных этапа.

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Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все равно нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле W в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

испания карантин закрыт отель

Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус

Общество

Коронавирус является выдумкой заинтересованных лиц. Такого мнения придерживается треть россиян.

Тематический опрос провела Высшая школа экономики. Согласно ему, больше 23% респондентов считают, что пандемии не существует, никакого коронавируса нет. Около 10% опрошенных уверены, что опасность заболевания, который уносит сотни тысяч жизней, преувеличена.

опрос коронавирус высшая школа экономики

В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

сша twitter калифорния дональд трамп

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

бокс рестлинг майк тайсон

В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

мвд кража московская область
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Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном
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