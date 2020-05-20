Вручение кинопремии "Оскар" могут перенести

Журнал Variety со ссылкой на источники сообщил о том, что Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса вручения премии "Оскар", которая должна состояться в конце февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что организаторы престижной кинопремии к следующей церемонии вручения награды будут отбирать фильмы, которые показывались только в онлайн-режиме, а не в кинотеатрах.

Теперь же, анонимные источники сообщили журналу Variety о том, что сейчас рассматривается вариант переноса церемонии награждения за лучший онлайн-фильм.