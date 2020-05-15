Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев сообщил о том, что социальная сеть Instagram принесла извинения по поводу блокировки страниц Рамзана Кадырова. Но сразу после восстановления аккаунтов они снова оказались заблокированными.
"Эти несколько аккаунтов в Instagram с многомиллионной аудиторией уже несколько дней испытывают проблемы. Их разблокировали вчера, пришло письмо, что данные страницы были заблокированы администрацией Instagram по ошибке, извинились за предоставленные неудобства, но затем сразу вновь заблокировали", — рассказал Дудаев.
Помощник главы находится в недоумении из-за этой ситуации.
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