Жириновскому ответили на идею отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "снять вопрос" о всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию России. По его мнению, ограничения из-за распространения коронавируса могут действовать до конца года.

"Может, вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. Тему можно снять", — пояснил политик.

На предложение Жириновского ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по этому вопросу существует "принципиальная позиция" Владимира Путина.