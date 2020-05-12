Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "снять вопрос" о всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию России. По его мнению, ограничения из-за распространения коронавируса могут действовать до конца года.
"Может, вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. Тему можно снять", — пояснил политик.
На предложение Жириновского ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по этому вопросу существует "принципиальная позиция" Владимира Путина.
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