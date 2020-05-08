Эксперт оценил успех идеи с общественными работами

Жители городов-миллионников вряд ли пойдут мести улицы. Поэтому идея общественных работ в крупных городах — это утопия.

Такое мнение высказал председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания Ленинградской области, "Единая Россия" Владимир Петров.

"У меня есть очень большие сомнения, что жители городов-миллионников пойдут мести улицы вместо дворников, которые мели их последние 10 лет. Люди скорее будут сидеть дома, искать "самозанятость", — грубо говоря, случайный или неслучайный заработок. Мне кажется, что гораздо больше опасность состоит в том, что люди будут опять уходить в серые безналоговые схемы зарабатывания денег. Пока ситуация до реальной пустоты в кошельке и в пустоте в холодильниках не дойдет, никто в городах-миллионниках улицы мести и подъезды убирать не пойдет", — считает эксперт.

При этом идея вполне может сработать в регионах. По словам Петрова, в маленьких городах никто не стесняется и огороды заводить, и улицы мести.

Возможность введения общественных работ для тех, кто лишился постоянного заработка из-за коронавируса, обсуждают в Государственной Думе.