Жители городов-миллионников вряд ли пойдут мести улицы. Поэтому идея общественных работ в крупных городах — это утопия.
Такое мнение высказал председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания Ленинградской области, "Единая Россия" Владимир Петров.
"У меня есть очень большие сомнения, что жители городов-миллионников пойдут мести улицы вместо дворников, которые мели их последние 10 лет. Люди скорее будут сидеть дома, искать "самозанятость", — грубо говоря, случайный или неслучайный заработок. Мне кажется, что гораздо больше опасность состоит в том, что люди будут опять уходить в серые безналоговые схемы зарабатывания денег. Пока ситуация до реальной пустоты в кошельке и в пустоте в холодильниках не дойдет, никто в городах-миллионниках улицы мести и подъезды убирать не пойдет", — считает эксперт.
При этом идея вполне может сработать в регионах. По словам Петрова, в маленьких городах никто не стесняется и огороды заводить, и улицы мести.
Возможность введения общественных работ для тех, кто лишился постоянного заработка из-за коронавируса, обсуждают в Государственной Думе.
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