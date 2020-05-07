Сохранить зарплату на карантине помогут общественные работы

Сотрудникам остановленных на период ограничительных мер предприятий работодатели обязаны — это распоряжение президента — сохранять зарплату.

"Где взять на это денег, если мы не работаем?", — спрашивает бизнес.

Ответ нашли члены думской комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Они предлагают направлять сотрудников, временно оставшихся не у дел, на общественные работы.

По словам Айрата Фаррахова, зампреда комиссии, уже есть инициатива о внесении изменений в законодательство, в том числе ТК РФ.

Сложнее — с самозанятыми

По словам депутата Фаррахова, если для бизнеса уже есть разработанные меры поддержки, то решений по самозанятым пока нет совсем.

"Но их очень важно поддержать, потому что эти люди только-только начали выходить из тени, налоги платить. И если сейчас их не поддержать, они опять вернутся в серую зону", — предупреждает парламентарий.

Правительство над этим работает

До 26 мая правительство обсуждает третий пакет мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. В него, как рассказал Фаррахов, войдут инициативы по: