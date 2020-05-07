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Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге могут ослабить режим самоизоляции в середине мая

Общество

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что принятые для борьбы с коронавирусом ограничительные меры могут ослабить уже в середине мая. Однако он подчеркнул, что это станет возможным лишь при улучшении эпидемиологической обстановки в период майских праздников.

Когда снимут ограничения в Санкт-Петербурге?

Как считает Евгений Шляхто, на сегодняшний день медицинская составляющая остаётся сложной. Нет определенности в том, когда город будет готов приступить к первому этапу отмены ограничительных мер. По мнению специалиста, сейчас ещё рано говорить об этом — нужно как минимум дождаться окончания майских праздников.

"Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич [Беглов] примет какие-то решения", — заявил Шляхто.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство Санкт-Петербурга не выпускало никаких постановлений по поводу отмены ранее введенных ограничительных мер. Именно поэтому горожане будут продолжать жизнь в режиме самоизоляции.

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Темы коронавирус ограничения евгений шляхто санкт-петербург режим самоизоляции
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