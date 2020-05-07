Директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что принятые для борьбы с коронавирусом ограничительные меры могут ослабить уже в середине мая. Однако он подчеркнул, что это станет возможным лишь при улучшении эпидемиологической обстановки в период майских праздников.
Как считает Евгений Шляхто, на сегодняшний день медицинская составляющая остаётся сложной. Нет определенности в том, когда город будет готов приступить к первому этапу отмены ограничительных мер. По мнению специалиста, сейчас ещё рано говорить об этом — нужно как минимум дождаться окончания майских праздников.
"Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич [Беглов] примет какие-то решения", — заявил Шляхто.
Кроме того, он подчеркнул, что правительство Санкт-Петербурга не выпускало никаких постановлений по поводу отмены ранее введенных ограничительных мер. Именно поэтому горожане будут продолжать жизнь в режиме самоизоляции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.