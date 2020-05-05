42% россиян не будут отмечать праздники во время самоизоляции

Социальная сеть "Одноклассники" и компания ResearchME провели исследование и выяснили, как россияне отмечают праздники во время самоизоляции. К счастью, оказалось, что каждый второй респондент не собирается нарушать введённые ограничения.

56% опрошенных отмечали праздники в последний месяц в одиночестве. Однако 58% респондентов уверены, что торжества во время самоизоляции — это важно. Кроме того, 30% россиян отменяли или переносили праздники.

Продолжают ли россияне дарить подарки во время самоизоляции?

Что касается подарков, то дарить их продолжают 74% респондентов. 68% из тех, кто отмечал праздники, дарили их тем, с кем проживают. Услугой доставки пользуются 16% опрошенных, а 11% россиян отправляют подарки по почте.

Как россияне поздравляют своих близких?

Почти две трети (66%) опрошенных поздравляли своих родных и близких при помощи видеозвонков. При этом 69% женщин тщательно готовятся к торжеству по видеосвязи. 46% из них нарядно одеваются, 41% делают макияж и причёску, 40% украшают окружающее пространство и 27% красиво сервируют стол.

Что волнует россиян во время самоизоляции?

45% россиян, ответственно соблюдающих режим самоизоляции, переживают из-за невозможности отметить праздники с друзьями и родственниками. 40% респондентов огорчены из-за того, что они не смогут поздравить близких лично. Помимо этого, 38% респондентов пожаловались на трудности с выбором подарков из-за закрытых магазинов. Отмечается, что женщины расстраиваются из-за этого чаще, чем мужчины — 42% против 29%.

28% респондентов огорчены отсутствием возможности сходить в ресторан, а 27% скучают по отдыху в парках. Однако 14% опрошенных — настоящие оптимисты: их не расстраивает ничего из того, что связано с введёнными ограничениями.