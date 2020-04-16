Москвичи простятся с усопшими в формате "онлайн"

Из-за режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавирусной инфекции, в Москве организовали виртуальное прощание с усопшими. В частности, такую услугу предлагает похоронное госучреждение "Ритуал", передает телеканал "360".

«ГБУ „Ритуал" реализует услугу „прощание онлайн", которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии. Ответственному за организацию церемонии прощания направляется индивидуальная ссылка. Он может направить ее всем родственникам, которые не смогли присутствовать на похоронах», — сообщили в учреждении.

Уточняется, что услуга совершенно бесплатна.