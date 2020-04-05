Возвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации

Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Информация появилась на официальном сайте правительства России.

Система призвана снизить риски распространения туристами нового типа коронавируса и предотвратить вторую волну заражения COVID-19.

Также Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о возвращении граждан Китая в КНР.