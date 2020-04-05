Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Информация появилась на официальном сайте правительства России.
Система призвана снизить риски распространения туристами нового типа коронавируса и предотвратить вторую волну заражения COVID-19.
Также Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о возвращении граждан Китая в КНР.
"МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину", - сказано в поручении премьер-министра.
Пока решили защитить только детей и подростков.