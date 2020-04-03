Пациентка с коронавирусом родила ребенка

У пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 несколько дней назад произошли роды. Сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести.

Когда будущая мама оказалась в роддоме Алтайского края, у нее были признаки ОРВИ. В итоге был подтвержден диагноз COVID-19. Младенца тоже проверили на коронавирус, анализ отрицательный. Роженица и малыш находятся под наблюдением врачей.