У пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 несколько дней назад произошли роды. Сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести.
Когда будущая мама оказалась в роддоме Алтайского края, у нее были признаки ОРВИ. В итоге был подтвержден диагноз COVID-19. Младенца тоже проверили на коронавирус, анализ отрицательный. Роженица и малыш находятся под наблюдением врачей.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.