Алтайский край потратит почти два миллиарда рублей на развитие туризма

На развитие туризма Алтайского края в ближайшие 5 лет направят 1,79 млрд рублей.

904,2 млн рублей выделят из средств регионального бюджета, 880,5 млн — из федеральной казны, остальные средства — из местных бюджетов.

К 2025 году число туристов в Алтайском крае составит около 800 тыс. человек в год

В настоящее время в крае действует более тысячи субъектов туризма. Количество мест для единовременного размещения туристов составляет около 50 тыс. летом и 20,4 тыс. — зимой.

Алтайский край входит в ТОП-10 российских регионов с самым развитым туризмом.