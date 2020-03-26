На развитие туризма Алтайского края в ближайшие 5 лет направят 1,79 млрд рублей.
904,2 млн рублей выделят из средств регионального бюджета, 880,5 млн — из федеральной казны, остальные средства — из местных бюджетов.
В настоящее время в крае действует более тысячи субъектов туризма. Количество мест для единовременного размещения туристов составляет около 50 тыс. летом и 20,4 тыс. — зимой.
Алтайский край входит в ТОП-10 российских регионов с самым развитым туризмом.
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