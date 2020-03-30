Россияне будут обходиться без компьютеров, табака и прессы

Россияне должны будут научиться обходиться без компьютеров, табака и прессы. Эти позиции кабмин исключил из списка товаров первой необходимости.

28 марта был утвержден новый перечень позиций в документе. Таким образом, из списка исчезли

автозапчасти;

бытовые приборы;

компьютерное оборудование;

табачная продукция;

печатные СМИ и товары для сада и огорода.

Перестали быть жизненно важными похоронные принадлежности, очки и этикетки с кассовыми лентами. Зато под формулировкой "санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности" в список вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетная бумага и прочие товары для очищения.

При этом наряду с бензином и дизельным топливом в перечень позиций угодил и сжиженный природный газ. Отметим, что обновлённый список, как и предыдущий, содержит 23 наименования тех товаров, без которых жители страны точно не обойдутся.