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Источник Правда.Ру

Россияне будут обходиться без компьютеров, табака и прессы

Общество

Россияне должны будут научиться обходиться без компьютеров, табака и прессы. Эти позиции кабмин исключил из списка товаров первой необходимости.

28 марта был утвержден новый перечень позиций в документе. Таким образом, из списка исчезли

  • автозапчасти;
  • бытовые приборы;
  • компьютерное оборудование;
  • табачная продукция;
  • печатные СМИ и товары для сада и огорода.

Перестали быть жизненно важными похоронные принадлежности, очки и этикетки с кассовыми лентами. Зато под формулировкой "санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности" в список вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетная бумага и прочие товары для очищения.

При этом наряду с бензином и дизельным топливом в перечень позиций угодил и сжиженный природный газ. Отметим, что обновлённый список, как и предыдущий, содержит 23 наименования тех товаров, без которых жители страны точно не обойдутся.

Темы кабмин коронавирус список товаров товары первой необходимости
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