Школьники России не будут учиться в выходную неделю

Школы, техникумы и колледжи в России не будут работать в нерабочую неделю, объявленную накануне президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Поскольку были объявлены для всей страны нерабочие дни, то образовательные учреждения тоже не будут, согласно этому указу, работать", — пояснил Глушко.

Он также отметил, что на сегодняшний день около 85% школ находятся на каникулах, еще примерно 10% обучают дистанционно.