Песков опроверг рассмотрение вопроса о "закрытии" Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении в высших кругах власти вопроса о закрытии Москвы на карантин. Ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД РФ разрабатывает меры для закрытия въезда в столицу и введение комендантского часа.