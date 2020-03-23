Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении в высших кругах власти вопроса о закрытии Москвы на карантин. Ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД РФ разрабатывает меры для закрытия въезда в столицу и введение комендантского часа.
"Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, насколько вероятным является закрытие Москвы на карантин.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.