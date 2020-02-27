В Якутии сообщили об эпидемии ОРВИ

По коронавирусу положение в Якутии стабильное — инцидентов инфицирования нет, а вот по сезонным заболеваниям наблюдается рост. Об этом журналистам рассказали в местном отделении Роспотребнадзора.

В республике фиксируется несущественный подъем по уровню заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11% по каждой возрастной группе населения, при этом идет преобладание вирусов негриппозной этиологии.

В обсерваторах пребывало 26 граждан Китая, 27 февраля было выписано 12 человек, других пока наблюдают медики.