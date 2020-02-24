В Китае около 200 человек повторно заразились коронавирусом

195 инцидентов повторного заражения коронавирусом COVID-2019 зарегистрировали врачи в городе Ухань в Китае. Эти сведения опубликовали 24 февраля в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны.
Данные о том, чем могут быть вызваны такого рода случаи, не уточняются.
Помимо этого, по сведениям издания South China Morning Post, в Ухане с 22 февраля ввели дополнительный 2-недельный карантин для выздоровевших — после случая, когда у ряда из них итоги лабораторных анализов показали присутствие инфекции спустя некоторое время после выздоровления.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.