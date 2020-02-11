Из РУДН уходит ректор, возглавлявший вуз 15 лет

Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов заявил, что уходит в отставку. Согласно протоколу, его полномочия истекают в марте 2020 года. Филиппов сообщил, что не будет подавать ходатайство перед Наблюдательным советом и Министерством науки и высшего образования России об их продлении.

Ректор объяснил свое решение тем, что в 2020 году университету предстоит разработать новую программу развития университета до 2025 года и стратегию развития до 2030 года. По мнению Филиппова, эти программы должна готовить новая команда управленцев РУДН.