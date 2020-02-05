В России состоится первая цифровая перепись населения

Первая в истории России цифровая перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов.

"Цифровизация переписи позволит нам ускорить обработку информации и подведение результатов", — цитирует его Интерфакс.

Также Смелов отметил, что перепись можно будет пройти на портале госуслуг и в крупных МФЦ, также по домам будут ходить переписчики. Первые итоги станут известны в декабре 2020-го года, данные по всем регионам будут подсчитаны к середине 2021-го года.