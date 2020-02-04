Мариинка отменила выступление оркестра из КНР из-за коронавируса

В связи с "текущей ситуацией в мире", Мариинский театр вынужден отменить выступление Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы. Об этом сообщается на сайте Мариинки. Это означает, что руководство объекта культуры решило оградить труппу и зрителей от возможного заражения коронавирусом.

В Мариинском театре выразили надежду, что слушатели насладятся китайским искусством в более благоприятное время и без излишних волнений.

"В связи с текущей ситуацией в мире было принято решение о переносе концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы, заявленного на 11 февраля, на более благоприятное время, когда слушатели смогут насладиться музыкой без лишних волнений", — говорится в сообщении.

Подождем до лучших времен

В сообщении отмечается, что выступление китайских артистов, с которым зрители уже знакомы по спектаклю "Конфуций", перенесено и состоится, скорее всего, ближе к завершению театрального сезона. Сейчас же в качестве альтернативы театралам предложен концерт с участием звезд Мариинского театра.