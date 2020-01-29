На прощании с протоиереем Чаплиным совершили нападение на журналиста

Прощание со священником Всеволодом Чаплиным закончилось скандалом. Неизвестные лица напали на журналиста, когда процессия уходила из храма Феодора Студита в Москве.

Нападение случилось в тот момент, когда гроб с телом протоиерея был погружен в катафалк. На церемонию прощания пришло много журналистов из различных медиа. Один из них стоял возле автомобиля с оборудованием для съемок. К нему подошли члены группы активистов радикального движения SERB. Примерно семь человек предприняли попытку отнять у журналиста камеру, но тот смог отбиться.

Отмечается, что на церемонию прощания с Всеволодом Чаплиным пришло множество посетителей, около 300 человек, и многим из них даже не хватило места в храме. Но они не ушли, а стояли на улице.