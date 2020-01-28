Глава района Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста

Руководитель Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев получил два года условно за нападение на журналиста телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Журналист задал чиновнику вопрос о нечеловеческих условиях жизни пострадавших от степных пожаров в 2015 году.

В апреле 2019 года Сергей Зайцев уже был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за халатность во время степных пожаров. Однако чиновник был освобожден от наказания в связи с амнистией.