Синоптики дали прогноз погоды на февраль в России

Февраль в России будет, согласно предварительному прогнозу, холоднее чем январь. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Согласно общему, фоновому прогнозу — февраль не будет суперхолодным, но температура при этом ожидается существенно ниже, чем в январе", — передает слова синоптика информагентство ТАСС.

Вильфанд также уточнил, что сейчас метеорологи готовят подробный прогноз на февраль.