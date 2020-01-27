Февраль в России будет, согласно предварительному прогнозу, холоднее чем январь. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Согласно общему, фоновому прогнозу — февраль не будет суперхолодным, но температура при этом ожидается существенно ниже, чем в январе", — передает слова синоптика информагентство ТАСС.
Вильфанд также уточнил, что сейчас метеорологи готовят подробный прогноз на февраль.
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