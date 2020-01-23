Россияне назвали лучшие вузы страны

Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова — лучшее высшее учебное заведение России, так полагает примерно 40% жителей страны. Таковыми оказались результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

На втором месте по результатам исследования оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), набравший 12%. На третьей позиции — Московский государственный технический университет имени Николая Баумана, которому свои голоса отдали 10%.

В топ-5 лидеров также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (5%) и Высшая школа экономики (3%). Из опроса вытекает, что 99% участников считают самым важным критериев при выборе вуза уровень квалификации преподавателей.